США: три человека погибли в результате стрельбы в начальной школе Сан-Бернардино

Власти Южной Калифорнии сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Сан-Бернардино погибли три человека, еще один – был ранен.

По данным полиции, стрельба произошла 10 апреля в классе начальной школы в районе Норзпарк.

Среди погибших – женщина, которая, как считается, была учительницей, и сам подозреваемый в атаке, также взрослый.

Сообщается, что мужчина открыл огонь из пистолета в классе, убил женщину и ранил двух детей, стоявших у нее за спиной. Затем он совершил самоубийство.

Двоих раненых учеников в критическом состоянии госпитализировали, однако один из них позже скончался в больнице от полученных травм.

В декабре 2015 года в Сан-Бернардино супруги совершили стрельбу, в результате которой 14 человек погибли, 22 были ранены. Полиция предполагала, что нападавшие могли быть сторонниками исламистов.