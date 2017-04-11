Эксперты в Киеве обсудят сотрудничество Украины и Турции и тему Крыма

За несколько дней до конституционного референдума в Турции, назначенного на 16 апреля, эксперты и дипломаты в Киеве обсудят вопрос о том, как результаты голосования могут повлиять на украинско-турецкие отношения. В дискуссиях прозвучит тема Крыма, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Об этом будет идти речь на очередном раунде экспертных дебатов по теме: «Дилеммы сотрудничества Украина – Турция: между ценностями и национальными интересами», организаторами которых выступают «Украинская призма» и Представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Украине.

Эксперты обсудят украинско-турецкий диалог на современном этапе, предстоящий референдум в Турции и его последствия для международного имиджа страны, перспективы сотрудничества Украины с Турцией в сфере экономики и безопасности на фоне заявленного стратегического партнерства между Анкарой и Москвой и углубления кризиса между Турцией и Евросоюзом, зону свободной торговли между Украиной и Турцией и другие темы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».