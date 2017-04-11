Симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе рано утром 11 апреля. Об этом сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

Сотрудники полиции и бойцы «народного ополчения» Крыма с 4:00 огородили и оцепили территорию вокруг микрорынка.

Торговые павильоны сносили более десятка единиц техники.

В российской администрации города заявили журналистам, что владельцев помещений проинформировали о предстоящем сносе.

«Уже с 2015 года идет процедура демонтажа этих помещений. Ряд из них были демонтированы самостоятельно. Все собственники были уведомлены, информация распространялась через СМИ. Подавляющее большинство людей об этом знали. На Центральном рынке готово 500 вакантных мест. Переходите, заключайте договор и торгуйте лучше, чем здесь – за забором, под охраной», – сказал подконтрольный Кремлю первый замглавы администрации Симферополя Александр Овдиенко.

Он также добавил, что юристы прорабатывают вопрос о предъявлении собственникам требований по возмещению затрат на демонтаж.

Некоторые реализаторы, работающие на микрорынке, рассказали журналистам, что узнали о предстоящем сносе объектов лишь вчера поздно вечером. По словам людей, дирекция рынка до последнего молчала и собирала арендную плату за торговые места, о наличии «вакантных мест» их также никто не предупреждал.

Симферопольские власти обещают убрать и привести территорию в порядок к первомайским праздникам, позже должна начаться реконструкция.

Ранее российская администрация Симферополя на 10 апреля назначила снос торговых объектов, расположенных вдоль Центрального рынка города.

В Симферополе 6 апреля сотрудники российского ОМОН окружили Центральный рынок. Сообщалось о задержании около 50 человек, среди них был правозащитник Андрей Крисько и журналист Тарас Ибрагимов. Как сообщал адвокат Эмиль Курбединов, на рынке задержали около 70 человек, силовики фотографировали их и брали отпечатки пальцев.

Позднее сообщалось, что журналиста Ибрагимова и правозащитника Крисько через несколько часов отпустили.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в связи с задержанием людей на рынке Симферополя в аннексированном Крыму.