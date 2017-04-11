В Херсоне презентуют книгу о крымскотатарском народе

В Херсоне 12 апреля состоится презентация книги «Крымские татары как коренной народ» украинского эксперта по вопросам коренных народов и национальных меньшинств, эксперта Института демократии им. Пилипа Орлика Натальи Белицер. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОДА, в помещении которой и состоится презентация.

«Это издание – результат многолетней неустанной работы госпожи Натальи, которая предана делу защиты прав крымскотатарского народа и построения справедливого толерантного общества в Украине. Книга будет интересна и полезна прежде всего тем, кто занимается этой темой или в своей работе так или иначе связан с процессами, происходящими на оккупированной территории и, конечно, для более близкого знакомства с одним из коренных народов Украины – крымскими татарами», – сказано в анонсе пресс-службы.

Мероприятие прохойдет при поддержке БО «ККСЦ «Куреш», Херсонского городского меджлиса, Херсонской областной государственной администрации. Сообщается, что книгу «Крымские татары как коренной народ» подготовили и издали при поддержке «Крымского дома».



