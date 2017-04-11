За 1 квартал 2017 года земельные инспекторы в аннексированном Крыму оштрафовали несколько десятков человек за нарушение земельного законодательства на 1 миллион рублей (460 тыс. грн – КР). Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Госкомрегистра Крыма.

«По результатам рассмотрения материалов к административной ответственности привлечено 32 лица. Основное нарушение – самовольное занятие земельного участка или его части. За нецелевое использование земли к ответственности привлечено 5 лиц. Взыскано уже около 585 тыс. рублей (270 тыс. грн)», – заявил подконтрольный Кремлю главный инспектор по охране и использованию земель в Крыму Александр Спиридонов.

По его словам, на 2017 год запланировано провести около 1000 внеплановых выездных проверок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



