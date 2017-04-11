В центре Киева ночью прогремел взрыв, пострадавших нет

Возле офисного помещения на улице Владимирской в Киеве в ночь на 11 апреля произошел взрыв, в результате которого было повреждено здание, но пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

«В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что у офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался. В результате повреждены окна и фасады двух домов и припаркованный рядом автомобиль», – рассказала Блищик.

По ее словам, инцидент произошел в полночь. Взрывотехники при обследовании территории обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства.

Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Продолжаются следственные мероприятия, лиц, причастных к взрыву, разыскивают.