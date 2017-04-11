Севастопольское управление Следкома России расследует уголовное дело по факту захвата нигерийскими пиратами судна BBC Caribbean, на борту которого находились и жители Севастополя. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело расследуется по ч.3 ст. 227, п. «а» ч. 3 ст. 126 Уголовного кодекса России. В Следкоме заявили, что пираты похитили из кассы судна не менее 10 тысяч долларов США, принадлежащих компании-судовладельцу, а также из кают членов экипажа деньги и их ценные вещи почти на 500 тысяч рублей.

«После налетчики похитили семерых находившихся на борту судна членов экипажа – граждан Российской Федерации и гражданина Украины. Организованная группа перевезла пленников в неустановленное место на территории Федеративной Республики Нигерия, где незаконно удерживала их до 4 марта текущего года. В тот же день усилиями компании-судовладельца заложники были освобождены, а уже 6 марта прибыли на территорию Российской Федерации», – сказано в сообщении.

В настоящее время все члены экипажа, признанные потерпевшими по уголовному делу, допрошены, назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельство совершенного преступления, добавили в Следкоме.

С 5 февраля восьмеро моряков из России и Украины находились в плену у нигерийских пиратов. Трое из них – крымчане. Членов экипажа похитили когда их судно BBC Caribbean проплывало в Гвинейском заливе. Руководство севастопольской компании, которая набирала моряков, заверяло, что они живы и у них нет проблем со здоровьем. Судовладелец, а также российские и украинские дипломаты сообщали о переговорах с пиратами по поводу выкупа пленников.

Немецкая компания Briese Schiffahrt объявила об освобождении экипажа их судна BBC Caribbean в воскресенье, 5 марта.