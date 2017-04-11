Сербия и США проведут совместные военные учения

Сербия и США договорились провести 6-7 совместных учений по военной и полицейской подготовке, заявил 10 апреля премьер-министр Сербии Вучич после встречи с главой Комитета Сената США по вооруженным силам Джоном Маккейном в Белграде.

Во время своего однодневного визита Маккейн присутствовал на учениях с участием элитных подразделений полиции страны и вооруженных сил НАТО Словении и США.

«Совместные учения важны, чтобы показать, что балканские страны готовы иметь дело с воинствующими боевиками, которые возвращаются с востока на Ближний Восток, где силы коалиции, находящиеся под защитой США, стоят на пороге возвращения Мосула и Ракки от боевиков «Исламского государства», – сказал Маккейн.

В свою очередь, Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО, поскольку стремится найти баланс между развитием более тесных связей с Западом через членство в ЕС и поддержанием дружеских отношений с Россией.

По словам Вучича, он обсудил с Маккейном переговоры между Сербией и Косово о нормализации отношений, а также политический кризис в соседних Македонии и Боснии.

В прошлом году Сербия провела 206 совместных военных операций НАТО, тогда как с Россией – 17. В конце года планируется участие Сербии в учениях в Казахстане, организованных контролируемой Россией Организацией Договора о коллективной безопасности.