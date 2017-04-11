Вместо демонтированных торговых точек на Центральном рынке Симферополя хотят построить парковку

В районе улицы Козлова на Центральном рынке в Симферополе, где 11 апреля начался демонтаж торговых объектов, планируют построить парковку для автомобилей и благоустроить зеленую зону.

Планы благоустройства этой территории опубликовали на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Работы по благоустройству в районе улицы Козлова будут включать организацию парковки на сто мест и обустройство пешеходной зоны. В планах городских властей также значится монтаж арочных сооружений», – сказано в сообщении.

Подконтрольный России глава Симферополя Геннадий Бахарев заявил журналистам, что благоустройством этой территории займется тот же подрядчик, который производил демонтаж объектов микрорынка – «Крымдорстрой».

«Стоимость (демонтажа и благоустройства – КР) будет рассчитана по итогам проведения работ. Это в пределах 12 млн рублей, но может быть больше, а может – меньше. Пока мы все фиксируем. Это муниципальное задание на субподряде у муниципального бюджетного учреждения», – сказал Бахарев.

Рано утром 11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе.