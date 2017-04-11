39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый в убийстве четырех человек на прошлой неделе, когда он на угнанном грузовике въехал в толпу возле универмага в центре Стокгольма, признал себя виновным в совершении теракта, заявляет его адвокат.

Защитник заявил, что Акилов признал вину во время заседания шведского суда, на котором должны решить, оставлять ли его под стражей до рассмотрения его дела по существу.

В документах суда Акилов назван гражданином Узбекистана.

Заместитель главного прокурора Ганс Ирман подтвердил, что Акилова обвиняют в совершении террористического акта.

10 апреля руководитель полиции Швеции Дан Элиассон заявил, что власть «уверена» в том, что задержала нападавшего.

Полиция не раскрывает личности второго мужчины, которого задержали 9 апреля в связи с нападением.

Со дня нападения, 7 апреля, полиция опросила более 600 человек и провела многочисленные спецоперации в Стокгольме в рамках расследования.