Цены в Крыму растут из-за недостатка воды и электричества – эксперт

В аннексированном Крыму сейчас отсутствуют ключевые ресурсы, необходимые для выращивания сельскохозяйственной продукции. Недостаток воды и электричества не позволяет развиваться фермерскому хозяйству на полуострове. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель главы Аграрной партии Украины Денис Марчук.

«Развитие тех нишевых культур, которые всегда выращивались в Крыму – лук, арбузы, виноградарство – во многом зависело от системы орошения, вода поставлялась с украинского Днепра. Сейчас, вследствие перекрытия всех жизненно важных инструментов, количество земель, орошаемых в самом Крыму, уменьшилось в 10 раз», – сказал он.

По мнению Дениса Марчука, на формирование цен на продукты питания на территории аннексированного полуострова также влияет усложненная логистика.

«Если говорить о продуктах, которые непосредственно поставляются из Российской Федерации паромным сообщением в Керчь, мы знаем, что там на протяжении долгого времени поднимаются тарифы на перевозки габаритным автотранспортом, который занимается перевозкой продуктов питания, которые потом из Симферополя реализуются по всему Крыму. То же самое мы можем сказать и о торговых сетях украинского происхождения, которые, к сожалению, мы можем констатировать, сегодня занимаются поставкой туда (в Крым – КР) продуктов. Из-за официального запрета им приходится объезжать через Харьков, через территорию АТО. А потом из России они идут через Керченский пролив (в Крым – КР)», – подчеркнул он.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, не хватает электричества. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.