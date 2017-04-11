В 2016 году число смертных казней в мире снизилось на треть – Amnesty International

Количество смертных казней в мире за 2016 год сократилось более чем на треть, говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Всего зафиксировано 1032 приведенных в исполнение смертных приговора.

Эта статистика составлена без учета Китая, который не раскрывает значительную часть данных, и в котором за последний год казнили больше людей, чем во всем остальном мире, подчеркивают авторы исследования.

Наряду с Китаем, в число стран, где больше всего применялась смертная казнь, вошли Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан. США, впервые с 2006 года, не вошли в эту пятерку.

В докладе также отмечается, что благодаря обнародованию новой информации стало известно о более высокой статистике по смертным казням во Вьетнаме и Малайзии. В то же время в Ираке и Пакистане в 2016 году было приведено в исполнение меньше смертных приговоров, чем было зафиксировано в предыдущие годы.