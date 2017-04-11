Украинский боксер, крымчанин Александр Усик вернулся с победой в Киев из США (трансляция)

Олимпийский чемпион 2012 года в тяжелом весе, украинский боксер, крымчанин Александр Усик 11 апреля прибывает в Киев из США, где он одержал победу на боксерском поединке на арене MGM National Harbor.

Крым.Реалии ведут трансляцию из аэропорта «Борисполь».

9 апреля украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг).

Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

После победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер объявил его место рождения как «Симферополь, Украина». Эти слова, по свидетельству СМИ, вызвали бурные аплодисменты у зрителей.