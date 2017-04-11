Учеников 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений, лицеев и студентов вузов Херсона, Херсонской области и аннексированного Крыма приглашают принять участие в литературном конкурсе, посвященном истории борьбы украинского и крымскотатарского народа с тоталитарным режимом СССР. Также конкурс посвящен историческим параллелям с сегодняшними событиями в борьбе за территориальную целостность Украины.

Как сообщают организаторы, конкурс проходит под слоганом фразы Лины Костенко «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе!». Литературные произведения готовятся на украинском, крымскотатарском или русском языке.

Учащиеся из оккупированных территорий могут прислать свое произведение в электронном виде. Также возможна публикация под псевдонимом, говорится в правилах конкурса.

Конкурс проводится с февраля по май 2017 года. Последний день приема произведений – 5 мая 2017 года. Награждение победителей состоится 18 мая 2017 года, на митинге-реквиеме памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Конкурс проводится уже в третий раз. Его организовывает БО КККСЦ «Куреш» при поддержке Херсонского городского Меджлиса.

Подробности участия в конкурсе можно узнать по адресу kuresh.kherson@gmail.com, сообщают организаторы.