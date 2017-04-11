Фигуранты «дела 26 февраля» Асанов и Дегерменджи впервые участвовали в суде без конвоя

В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 11 апреля состоялось очередное судебное заседание по «делу 26 февраля». Фигуранты дела Али Асанов и Мустафа Дегерменджи впервые находились в зале суда, а не под конвоем в застекленной комнате.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на заседание явился только один из вызванных обвинением свидетелей по фамилии Самонов. Однако никаких существенных показаний, по мнению адвокатов, он не дал. Никого из пятерых подсудимых он не опознал, по сути предъявленных им обвинений ничего не показал.

В связи с неявкой других свидетелей суд принял решение изменить порядок рассмотрения доказательств и, после перерыва, начать рассмотрение фотографий с места событий.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля изменил меру пресечения фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили под домашний арест.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».