Джеппар: вопрос аннексии Крыма – «красная линия» турецко-российского диалога

Вопрос незаконной аннексии Крыма остается одним из ключевых в диалоге между Россией и Турцией. Такое мнение на экспертных дебатах по теме «Дилеммы сотрудничества Украина – Турция: между ценностями и национальными интересами» 11 апреля в Киеве высказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар.

«С временной утратой контроля над Крымом Украина утратила ряд позиции. Но события 2014 года доказали, что крымские татары именно в Украине видят свою Родину», – подчеркнула она, поблагодарив турецкую сторону за то, что «вопрос незаконной аннексии Крыма остается красной линией турецко-российского диалога на всех уровнях». «Будущее Крыма – в будущем турецко-украинских отношений», – заключила Эмине Джепар.

Она также выразила уверенность, что крымские татары могут значительно усилить потенциал украинско-турецких отношений.

Директор представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине Маттес Бубе, в свою очередь, отметил, что «Турция должна быть ближе к Украине».

В Киеве 11 апреля, за несколько дней до конституционного референдума в Турции, прошел очередной раунд экспертных дебатов по теме: «Дилеммы сотрудничества Украина – Турция: между ценностями и национальными интересами», организаторами которых выступают «Украинская призма» и Представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Украине.

Эксперты и дипломаты обсуждали украинско-турецкий диалог на современном этапе, предстоящий референдум в Турции и его последствия для международного имиджа страны, перспективы сотрудничества Украины с Турцией в сфере экономики и безопасности на фоне заявленного стратегического партнерства между Анкарой и Москвой и углубления кризиса между Турцией и Евросоюзом, зону свободной торговли между Украиной и Турцией и другие темы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».