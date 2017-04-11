Аксенов объявил о скорой продаже завода шампанских вин «Новый Свет»

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении выставить на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет». По его словам, официально торги должны начаться летом.

«На сегодняшний день поступает много предложений от иностранных инвесторов о приобретении 100% акций завода. При этом люди готовы сохранить всю структуру и особенности завода», – говорится в сообщении Аксенова 11 апреля в Фейсбуке.

Глава российского правительства Крыма утверждает, что «Новый Свет» производит 1,5 млн бутылок в год. «В будущий договор купли-продажи будут внесены обязательства по сохранению коллектива, инвестированию и увеличению производства предприятия», – говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Украины пока не комментировали заявление Аксенова. Руководство воссозданного на материковой части Украины государственного предприятия «Новый Свет» тоже не комментирует заявление о намерении продать завод в Крыму.

В Италии на винной выставке Vinitaly, российских участников вынудили убрать со стендов крымские вина. Как сообщил управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий, российская сторона выставила продукцию крымских заводов «Новый Свет» и «Инкерман», однако после обращения в финансовую полицию, убрала эту продукцию.

Подконтрольное Москве правительство Крыма приняло решение о приватизации одного из старейших винодельческих предприятий региона – «Завода шампанских вин «Новый Свет», сообщили в марте 2017 года российские СМИ. По информации издания, предприятие может быть включено в ближайший план приватизации 2017-2018 годов.