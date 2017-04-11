Эксперт назвал причины высоких цен в Севастополе

Более высокая платежеспособность населения и отсутствие конкуренции – основные причины роста цен на продукты питания в Севастополе. Об этом в утреннем эфире Радио Крым. Реалии сообщил председатель ассоциации «Торговля Крыма» Сергеей Макеев.

«Наценки в Севастополе немного превысили (показатели по Крыму – КР), логистика в Крыму осложнена. В Севастополе недостаточная конкуренция создалась и высокая покупательная способность. Там чуть дороже продукты питания получились. Ненамного, на 5 процентов», – сказал он.

По мнению Сергея Макеева, на поулострове и в Севастополе развита рыночная торговля, которая работает без регулирования ценовой политики. А для снижения цен нужно развивать ритейлерскую сеть.

«Там (на рынках – КР) четко реагируют: покупают – значит цены поднимают. А сетевой ритейлер продовольственный – здесь порядок есть, нормальное ценообразование. Нужно в перспективе Овсянникову работать над тем, чтобы процент сетевого ритейла по продуктам питания был повышен хотя бы до 40 процентов. Он составляет по Крыму порядка 20-25 процентов», – отметил Макеев.

В конце января в Крыму были зафиксированы цены на продукты выше, чем в Южном федеральном округе соседней России. По данным мониторинга цен подконтрольного Кремлю Севастпоольстата, в городе существенно подорожали 22 продукта из 40.

Ростом цен обеспокоился подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Он потребовал от торговых предприятий города привести цены на продукты к уровню стоимости в других крымских регионах.