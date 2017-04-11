В Керчи анонсировали 9-ти часовые отключения электричества в апреле

В Керчи анонсировали 9-ти часовые отключения электроэнергии. Как сообщает пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго», отключения связаны с «плановым ремонтом».

Как следует из обнародованного графика отключений электричества в Керчи, периоды блэкаута могут длиться до девяти часов.

«ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с электрооборудования в мае в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Уважаемые жители городского округа Керчь! Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», – говорится в сообщении.

Энергетики напомнили керчанам, что рекомендуется «отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии».

Также сообщается, что «во время проведения работ возможны отклонения от графика».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.