В Керчи отмечают День освобождения города под флагами «Единой России»

В аннексированной Керчи 11 апреля проходят мероприятия, посвященные Дню освобождения города от фашистских захватчиков. Памятные мероприятия проходят под флагами «Единой России».

Как сообщается в Фейсбуке главы подконтрольного Кремлю горсовета Керчи Ларисы Щербулы, в Керчи прошло возложение цветов к «Вечному огню», расположенному на центральной площади Ленина.

Как видно на фотографиях, возложение цветов осуществлялось под флагами российской прокремлевской партии «Единая Россия».

«Приняла участие в возложении к Вечному огню в сквере Славы, приуроченном к празднованию Дня освобождения Керчи. Этой акцией открыт обширный цикл мероприятий, который пройдет сегодня в городе-герое. Тысячи цветов легли на мраморные плиты Вечного огня. Мы чтим память героев, отдавших свои жизни за мир и свободу», – написала Щербула в Фейсбуке.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Керчи, состоятся 10 и 11 апреля. В город ожидается прибытие передвижного музея «Поезд Победы», также планируется проведение митингов, возложение цветов к местам захоронений погибших во Второй мировой войне.