Свидетель по «делу Чийгоза»: обвиняемый не провоцировал, а успокаивал митингующих

Подконтрольный Кремлю Верховный суда Крыма допросил 11 апреля двоих свидетелей защиты по «делу Чийгоза», ни один из них не подтвердил насильственных действий по отношению к пророссийским митингующим со стороны обвиняемого. Об этом в перерыве после заседания сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Первый свидетель, Али Абдуллаев, рассказал, что когда проукраинские активисты оказались рядом с шеренгами милиции, которые отделяли их от пророссийских митингующих, «Ахтем Чийгоз уговаривал людей отойти назад, делал жесты руками, чтобы митингующие отошли немного назад. И митингующие воспринимали эти действия именно как успокоительные, а не как призывы к чему-либо. Это были не какие-то специальные жесты, понятные только сторонникам Меджлиса, а обычные человеческие жесты».

Свидетель отметил, что не видел применения насилия или попыток ворваться в здание Верховной Рады АР Крым со стороны проукраинских активистов. Мирные намерения митингующих подтвердил и второй допрошенный свидетель – Сабри Аметов.

«Свидетель говорит о том, что митингующие не были настроены агрессивно друг к другу, были в миролюбивом настроении», – добавил Полозов.

Суд продолжит допрос свидетелей после обеденного перерыва, сообщил адвокат.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.