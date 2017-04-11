Совместные действия дипломатического корпуса и украинских активистов помогли добиться того, что Россию вынудили убрать крымские вина со своих выставочных стендов на международной выставке Vinitaly в итальянской Вероне. Об этом Крым.Реалии 11 апреля сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.

Перелыгин позитивно отметил действия украинских граждан, которые оперативно написали жалобу и привлекли внимание финансовой полиции к выставленным винам из аннексированного Крыма.

«Обычно, так бывает во многих странах, полиция изучает дело, выясняет обстоятельства, проверяет данные. В данном случае, глядя на то, что мы выслали бумаги, и МИД Италии подтвердил организаторам все существующие ограничения, полиция сработала за пару часов, и выступила с требованием убрать все продукты, которые касаются Крыма», – рассказал Евгений Перелыгин.

Накануне МИД Украины направил ноту итальянской стороне с целью не допускать экспозиции крымского вина.

Ранее управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий сообщил Крым.Реалии, что на винной выставке находится российский стенд, на котором «продвигают краденые вина с оккупированной территории». После чего он обратился в финансовую полицию города с целью прекратить выставлять вино из Крыма на стенде России.

Российская сторона убрала со своего стенда крымское вино.

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.