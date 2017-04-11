Аксенов назвал «хамством» арест крымских вин на выставке в Италии

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назвал «хамством» арест партии крымских вин на международной винодельческой выставке в итальянской Вероне. Об этом он заявил журналистам, сообщает ТАСС.

«Это хамство. Поехали на выставку производители крымского вина, ряд крымских предприятий – в Верону, в Италию. Итальянская полиция вчера непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию на выставке», – заявил он.

Аксенов также пообещал защищать производителей вина из аннексированного Крыма «юридическими способами».

«Без поддержки их не оставим. Сейчас МИД (России – КР) активно занимается в том числе этим вопросом. Надеюсь, что здравый смысл возобладает над амбициями. Не знаю причину принятия подобного решения, по-моему, это абсолютная глупость», – сказал Аксенов.

Ранее спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила о том, что итальянские организаторы выставки Vinitaly, которая проходит в Вероне, требуют от российской стороны не выставлять вино из Автономной Республики Крым. Она также отметила, что МИД Украины отправил ноту итальянской стороне с целью не допускать экспозиции крымского вина.

Управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий сообщил 10 апреля Крым.Реалии, что на винной выставке находится российский стенд, на котором «продвигают краденые вина с оккупированной территории». После чего он обратился в финансовую полицию города с целью прекратить выставлять вино из Крыма на стенде России.

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.