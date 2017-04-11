Минобороны России: в Сирии погибли двое российских военных

В Сирии в результате минометного обстрела погибли двое российских военнослужащих, еще один ранен, сообщили 11 апреля в пресс-службе Министерства обороны России. В ведомстве уточнили, что россияне служили по контракту и были инструкторами по огневой подготовке в подразделении сирийских войск.

Имена и звания военнослужащих в ведомстве не назвали, также не указали, когда и где именно произошел обстрел.

Таким образом число погибших в Сирии российских военных, которое подтверждает Министерство обороны России, возросло до 29.

Россия оказывает поддержку президенту Сирии Башару Асаду в течение всего шестилетнего конфликта в этой стране.