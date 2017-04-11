Бывший глава Рескомнаца Крыма на суде по Чийгозу рассказал о «сепаратистких настроениях» чиновников

Бывший глава Республиканского комитета по делам национальностей подконтрольного Кремлю правительства Крыма Эдуард Дудаков во время очередного заседания по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза в Верховном суде Крыма сообщил, что накануне событий 26 февраля 2014 года в крымском политикуме царили сепаратистские настроения. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам Эдуарда Дудакова, на заявленной 26 февраля 2014 года сессии Верховной Рады Крыма глава крымского парламента мог поставить на голосование вопрос об отделении от Украины.

Также Дудаков отметил, что значительная часть карточек для голосования крымских депутатов от Партии регионов находилась в руках у спикера парламента Владимира Константинова, в связи с чем глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 26 февраля «постоянно контролировал и пересчитывал прибывших депутатов «по головам».

Подконтрольный Кремлю Верховный суда Крыма допросил 11 апреля двоих свидетелей защиты по «делу Чийгоза», ни один из них не подтвердил насильственных действий по отношению к пророссийским митингующим со стороны обвиняемого.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.