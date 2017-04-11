На 21 апреля в итальянском городе Падуя запланирован старт бизнес-форума «Украина – Италия: перспективы партнерства и сотрудничество на рынках Европейского Союза». Такая встреча предпринимателей может стать альтернативой Ялтинскому экономическому форуму, считает чрезвычайный и полномочный посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.

«С Крымом ты будешь сотрудничать и иметь проблемы, до тех пор, пока Крым не вернется Украине, а тут ты будешь работать без проблем и с поддержкой Европы. Мы хотим сократить институциональные речи и больше рассмотреть конкретные проекты. Мы пригласили для участия в этом форуме итальянских предпринимателей, которые имеют позитивную историю работы в Украине, это мы хотим сделать изюминкой форума», – рассказал Крым.Реалии 11 апреля украинский посол.

Согласно замыслу организаторов, на мероприятии предприниматели смогут обсудить возможности сотрудничества в таких отраслях, как производство мебели, энергетического, отопительного и компрессионного оборудования, машиностроение, производство обуви и текстиля, торговля аграрной продукцией, металлами и древесиной.

Организаторами форума в Италии выступают посольство Украины в Итальянской Республике, Торгово-промышленная палата Украины, Почетное Консульство Украины в Падуе и бизнес-ассоциация «Open Gate Italy».

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев, нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».