Радио Крым.Реалии: Торговля чувством безопасности. Как Кремль использует теракты?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают митинги против терроризма в Крыму и российских городах, в которых участвовали бюджетники по спискам. Как Кремль перехватывает антитеррористическую повестку у оппозиции? Почему российские спецслужбы не могут предотвратить теракты в стране? Есть ли опасности терактов в Крыму?

Гости эфира – заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов и российский политолог Александр Шмелев.

Ведущий – Александр Голубов.

​​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.