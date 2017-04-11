Президент России раскритиковал Запад за поддержку США в вопросе Сирии

Президент России Владимир Путин резко раскритиковал Запад за поддержку позиции Соединенных Штатов Америки в вопросе Сирии.

Он утверждал, что на Западе просто «хотят восстановить отношения» с нынешней администрацией США после того, как в ходе американской предвыборной кампании критически высказывались о тогдашнем кандидате, а ныне президента США Дональда Трампа.

По поводу недавнего воздушного удара по контролируемому сирийскими повстанцами городу, в результате которого погибли более 80 человек и который, как убеждены в США и в целом на Западе и во многих арабских странах, осуществила сирийская правительственная авиация (Дамаск отрицает, что совершил химический удар), Путин заявил «Мы собираемся официально обратиться к соответствующей ооновской структуре в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать такие проявления» с тем, чтобы уже после такого расследования принимать «взвешенные решения».

Президент России, выступая на пресс-конференции после переговоров в Москве с президентом Итали Серджо Маттарелла, также утверждал, что Москва располагает данными о том, что «похожие провокации» с применением химического оружия, «готовятся и в других регионах Сирии, среди того, на южных окрестностях Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти ». Кто именно, по мнению Путина, мог бы планировать такой шаг, он не сказал.

Эти заявления прозвучали перед самым прибытием в России с визитом государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, самолет которого тем временем уже приземлился в Москве. Он после участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» в итальянской Лукке отправился в Россию, где в среду должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы лично донести до него позицию Запада и значительной части арабского мира относительно поддержки Москвой власти Башара аль-Асада.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Сергей Песков, у президента России «пока нет» в графике встречи с госсекретарем США.

На встрече глав МИД «Группы семи» Тиллерсон призвал Россию выбрать, будет ли она в вопросе Сирии на стороне Соединенных Штатов Америки, или на стороне сирийского президента Башара аль-Асада, Ирана и ливанского шиитского вооруженной группировки «Хезболла». Он также обвинил Москву в невыполнении ее международных обязательств по соглашению о химическом разоружении Сирии с 2013 года.

Участники этой встречи рассматривали последние действия России в Сирии, где Москва поддерживает официальное правительство в Дамаске, после упомянутого химического удара, но не смогли прийти к общему мнению о возможности ввести новые санкции. В своих выступлениях они призвали Россию серьезно приобщиться к мирным переговорам и прекратить безусловную поддержку Дамаска.

После авиаудара с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, которое контролируют повстанцы, и Дамаск, и Москва заявили, что сирийские правительственные самолеты, мол, обычными боеприпасами уничтожили «завод и склад химического оружия повстанцев», что и привело к массовому отравления и гибели более 80 человек. Эту версию отвергли повстанцы и отрицали специалисты по химическому оружию, которые заявили, что события в Хан-Шейхуне стали результатом именно применение боевой химического оружия, а не предполагаемого уничтожения состав самодельных ядовитых веществ.

После этого Россия заблокировала в Совете безопасности ООН принятие резолюции по поводу этого химического удара, а также – вместе с Дамаском, Тегераном и «Хизбаллой» – раскритиковала осуществлен спустя ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск, с которой был осуществлен удар по Хан Шейхуне.