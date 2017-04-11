Украинская энергетическая компания «ДТЭК» предъявила претензии к России за активы в Крыму

Украинская энергетическая компания «ДТЭК» предъявила претензии Россие за активы в Крыму, которые подконтрольные Кремлю местные власти полуострова национализировали после аннексии. Об этом сообщается на официальном сайте украинской компании.

«ПАО «ДТЭК Крымэнерго» начал процедуру разрешения инвестиционного спора с Российской Федерацией в рамках Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о взаимной защите инвестиций. Данный спор вызван национализацией инвестиций компании на территории Крыма. В случае если спор не будет разрешен путем переговоров, ПАО «ДТЭК Крымэнерго» намерен передать его на рассмотрение в международный арбитраж», – говорится в сообщении.

В украинской компании отметили, что сумма компенсации фактических и потенциальных убытков может составить более 500 миллионов долларов США. Для защиты своих интересов ПАО «ДТЭК Крымэнерго» привлек международную юридическую компанию Covington and Burling LLP.

«С момента незаконного захвата «ДТЭК Крымэнерго» мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии. Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес Российской Федерации официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией», – заявил исполняющий обязанности генерального директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

ПАО «ДТЭК Крымэнерго» являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии Крыма и обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на территории Крымского полуострова. Компания принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. После аннексии Крыма российские власти национализировали предприятие «ДТЭК Крымэнерго».