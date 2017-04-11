Госпогранслужба Украины запустила онлайн-блок для заявлений о нарушении въезда в Крым

На официальном сайте Государственной пограничной службы Украины 11 апреля начал работу информационный блок «Стоп-заявление» на украинском и английском языках. Он позволяет гражданам на информировать о лицах, которые незаконно посетили аннексированный Крым. Полученную информацию планируют использовать как дополнительную в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

В ведомстве подчеркивают, что «проводят последовательную работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших «Порядок въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее».

Иностранцы, нарушившие порядок, привлекаются к административной ответственности, им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года. Основания: статья 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (Нарушение порядка въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Украины) и статья 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».