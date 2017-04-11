Украина приветствует позицию глав МИД стран «Группы семи» о санкциях в отношении России

Украина приветствует позицию министров иностранных дел стран «Группы семи» по сохранению санкций в отношении Москвы к выполнению Минских соглашений.

«Мы приветствуем подтверждение со стороны «Большой семерки» преданности полному выполнению Минских договоренностей и признание того, что Россия должна выполнять собственные обязательства: прекратить огонь, вывести войска с территории Украины и вернуть Украине контроль над государственной границей. Мы отмечаем и ценим позицию «Большой Семерки» о продлении санкций до тех пор, пока Россия не оставит украинскую землю», – говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском дипломатическом ведомстве отмечают, что Россия «несет полную ответственность за ухудшение безопасности и ужасную ситуацию в области прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма».

По итогам встречи 11 апреля министров иностранных дел стран «Группы семи» в итальянском городе Лукка отметили сохранении санкций против России к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 000 человек, ранены более 22 000 среди украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.