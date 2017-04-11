Из Крыма в «ДНР» направили гуманитарную помощь – власти

Подконтрольный Кремлю Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, отдел по вопросам казачества и кадеты казачьих классов собрали и направили на территорию «ДНР» гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Госкомнаца.

«Уверен, что данная инициатива для пострадавших Донбасса будет поддерживаться и далее. Крыму не безразлична судьба людей – жертв военных действий, которые до сих пор остаются «заложниками» непрекращающихся военных конфликтов и террористических актов», – заявил глава российского Госкомнаца Крыма Заур Смирнов.

Как уточнили в ведомстве, гуманитарная помощь, состоящая из теплых вещей, тетрадей, книг и множества канцелярских товаров для учащихся школ, направлена в поселок Александровка Александровского района.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».