В зоопарке «Сказка» и в парке львов «Тайган» родились представители редких видов животных – руководство

В ялтинском зоопарке «Сказка» и парке львов «Тайган» за последнюю неделю родилось несколько редких представителей фауны. Об этом 11 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщила руководитель пресс-службы парков Олега Зубкова Татьяна Алексагина.

«Буквально за последнюю неделю у нас в «Тайгане» родилось три львенка у белой львицы, три амурских тигренка, верблюжонок и медвежонок, а в ялтинском зоопарке «Сказка» тоже «беби-бум», здесь также родилось три амурских тигренка, и уникальный случай рождения сипа белоголового – что вообще огромная редкость», – рассказала Алексагина.

По информации руководителя пресс-службы, 9 апреля в сафари-парке «Тайган» пополнилось семейство ягуаров – у них родились два малыша.

«Ягуары это редкий представитель кошачьих. Их содержится мало даже в европейских зоопарках, поэтому пополнение их популяции на две единицы это значимое событие», – прокомментировал рождение малышей владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

Ялтинский зоопарк «Сказка» первый крупнейший частный зоопарк на постсоветском пространстве. В зоопарке собрана уникальная коллекция из тысячи редких животных, в т.ч. краснокнижных со всего мира. Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы. Всего в зоологических парках Олега Зубкова проживает три с половиной тысячи разных животных и птиц.