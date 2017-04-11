Словакия, Венгрия и Чехия решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили министры иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, Венгрии Петер Сийярто и Чешской Республики Заоралек в ходе совместного рабочего визита в Украину.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министры подтвердили, что будут придерживаться общей политики санкций ЕС в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины в общепризнанных границах.

В то же время министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек 11 апреля заявил, что все стороны конфликта в Донбассе должны прежде всего выполнить политическую часть Минских соглашений. Украинские власти неоднократно заявляли, что политические пункты Минских соглашений – проведение местных выборов – могут быть реализованы только после «очевидного и бесспорного» прогресса в выполнении их безопасности части.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов и невыполнении Минских соглашений. Кремль отвергает эти обвинения. По поводу Минский договоренностей Москва заявляет, что является лишь гарантом их исполнения, но не стороной и не имеет никаких обязательств по ним.