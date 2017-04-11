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Новости

Севастопольские узники концлагерей требуют вернуть льготы, действующие до аннексии Крыма

Руководители ветеранской организации бывших узников концлагерей требуют вернуть людям льготы, которые действовали до аннексии Крыма. Такое предложение они высказали во время собрания, приуроченного к Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей, которое прошло 11 апреля во Дворце пионеров в Севастополе.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, до марта 2014 года узники нацистских концлагерей были защищены Законом Украины «О жертвах нацистских преследований». По статусу они приравнивались к ветеранам и детям войны. Сейчас этих льгот у них нет.

Руководители организации после собрания направились в российское Законодательное собрание Севастополя. Они высказали надежду, что «представители местных властей примут ветеранов и рассмотрят вопрос о возврате льгот, как было раньше».

Международный день освобождения узников нацистких концлагерей – памятная дата, которую отмечают 11 апреля. В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию крупнейшего концлагеря на территории Германии – Бухенвальда. На тот момент заключенные уже провели успешное вооруженное восстание, организованное интернациональными силами самих заключённых. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено около 250 000 человек. 11 апреля отмечается

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