Использование Россией Крыма для войны в Сирии представляет угрозу безопасности Европы – МИД Украины

Использование Россией аннексированного Крыма для проведения военных операций в Сирии представляет серьезную угрозу безопасности для всей Европы. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по итогам встречи глав МИД стран G7 в итальянском городе Лукка.

«Министерство иностранных дел Украины убеждено, что милитаризация Крымского полуострова и его использование в интересах военных операций России в Сирии представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Такая практика также идет вразрез с международными усилиями, направленными на мирное урегулирование на Ближнем Востоке», – отметили в ведомстве.

Также в украинском МИД обращают внимание, что «Большая семерка» признала прогресс Украины в процессе осуществления реформ.

«Мы понимаем, что нам следует еще многое сделать на этом пути и при постоянной поддержке со стороны наших партнеров мы достигнем успеха», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в сообщении МИД Украины говорилось, что Словакия, Венгрия и Чехия решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

После российской аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов и невыполнении Минских соглашений. Кремль отвергает эти обвинения. По поводу Минский договоренностей Москва заявляет, что является лишь гарантом их исполнения, но не стороной и не имеет никаких обязательств по ним.