В Керчи песнями и плясками встретили «Поезд Победы»

На железнодорожный вокзал Керчи 11 апреля прибыл «Поезд Победы». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, прибытие поезда-музея состоялось в рамках мероприятий, посвященных Дню освобождения города от фашистских захватчиков.

На привокзальной площади устроили концерт местных творческих коллективов, звучали песни времен Второй мировой войны. Там же организовали выставку военной техники советских времен. «Поезд Победы» встречали представители подконтрольной Кремлю администрации Керчи, ветераны войны и труда, работники бюджетных учреждений, студенты и школьники.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на некоторых детях были надеты военные шевроны, военные пилотки советского образца, в руках они держали флажки. Среди присутствовавших на привокзальной площади керчан, было много желающих сфотографироваться на фоне поезда или непосредственно на его платформе.

На площади установили столы и организовали раздачу каши. Некоторые, несмотря на запрет, действующий в Керчи на продажу алкоголя во время празднования Дня защитника города, выставили на столы алкоголь.

В Керчи 11 апреля проходят мероприятия по случаю Дня освобождения города, утром прошло возложение цветов к «Вечному огню», расположенному на центральной площади Ленина.

Поезд-музей «Поезда Победы», стилизованный под военные эшелоны периода Второй мировой войны, в 2016 году уже приезжал в Крым. В его составе – шесть вагонов, в том числе, открытые платформы, на которых выставлена техника военных лет, а также вагон-теплушка с ретро-музеем внутри.