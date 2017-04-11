В Германии ранен футболист из-за взрывов у автобуса команды

В Германии полиция сообщила, что у автобуса, который вез на матч футбольную команду «Боруссия» из Дортмунда, произошли три взрыва. В клубе рассказали, что в результате этого ранен защитник команды, испанец Марк Бартра, его доставили в больницу.

Все остальные игроки в безопасности на стадионе, где должен был состояться матч, и в окрестностях все безопасно, заявила команда в Twitter.

Сам матч, четвертьфинал Лиги чемпионов против команды Монако, который должен был состояться в Дортмунде, перенесли на среду, 12 апреля, сообщили в клубе.

У автобуса команды в результате взрывов выбиты окна. Причина взрывов пока неизвестна.