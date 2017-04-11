Минобразования Украины упростило зачисление на экстернат жителей Крыма и части Донбасса

Жителям из аннексированного Крыма, территорий проведения АТО и населенных пунктов на линии сопрокосновения, могут получить среднее образование в форме экстерната. Это предусмотренно новой редакцией Положения о экстернате в общеобразовательных учебных заведениях, которое на днях вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

«В указанный перечень добавили еще три категории лиц: лиц, имеющих статус беженцев; лиц, которым предоставлена временная или дополнительная защита в Украине; лиц, обратившихся с заявлением о признании беженцем или о предоставлении дополнительной или временной защите», – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, прием заявлений о зачислении на экстернат начинается с 1 сентября. Жители этих территорий также получили возможность отправлять скан-копию заявления по электронной почте или по факсу.

«Кроме того, лично заявление может подать несовершеннолетний, выехал из неконтролируемой территории или населенного пункта на линии соприкосновения в сопровождении родственников или любых других совершеннолетних лиц, которые не являются его законными представителями», – отметили в ведомстве.

Решение о зачислении на экстернат, по словам пресс-службы, может принимать руководитель учебного заведения – без согласования с местным органом управления образованием.

Отдельно предусмотрено право ученика, получает образование экстерном, получить одновременно документы о начальной, базовой, полное среднее образование.

Также сообщается, что ученики, которые хотят экстерном получить одновременно свидетельство о базовом и аттестат о полном общем среднем образовании, отныне не должны будут сдавать годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию за оба образовательные уровни. Для получения документов о базовом образовании достаточно сдать годовой оценки по сокращенным перечнем предметов – украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение – и государственную итоговую аттестацию. При этом, чтобы получить аттестат о полном общем среднем образовании, нужно пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию полностью.