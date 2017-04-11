В Крыму ввели карантинный фитосанитарный режим

На территории Крыма ввели карантинный фитосанитарный режим из-за обнаружения на территории полуострова вредоносного сорняка – амброзии полынностистной.

«На период действия карантинного фитосанитарного режима установлены определенные ограничения: вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерно засорение амброзией полыннолистной, осуществляется по карантинным сертификатам; запрещается выпас сельскохозяйственных животных в карантинной фитосанитарной зоне амброзии полыннолистной после начала плодоношения сорняка; запрещается использовать для кормления сельскохозяйственных животных сено и солому, засоренные амброзией полыннолистной в стадии плодоношения», – говорится в сообщении российской Службы по земельному и фитосанитарному надзору Крыма.



По информации пресс-службы, для локализации и ликвидации очагов амброзии полыннолистной необходимо проводить карантинные мероприятия.

Амброзия – сорное растение, ее пыльца вызывает сенную лихорадку. Амброзия полыннолистная – один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространенная на территории Крыма и некоторых других регионах Украины, а также Краснодарского края соседней России.