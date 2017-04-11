Посол Украины в Великобритании выразила протест британской партии из-за визита ее членов в Крым

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо в адрес лидера Партии независимости Великобритании (UKIP) Пола Наттолла, в котором выразила решительный протест в связи с посещением членами партии аннексированного Крыма, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По информации пресс-службы МИД, 19-21 марта двое представителей этой партии совершили поездку в Крым, тем самым нарушили законодательство Украины и приняли участие во встрече с назначенными Москвой местной власти полуострова.

«Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны, указанные представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Посольство Украины рассматривает действия этих лиц, как проявление сознательной поддержки агрессии России против Украины, принятия ими кремлевской политики ущемления прав человека на оккупированном полуострове», – говорится в письме.

Посольство Украины предупредило, что украинская власть будет адекватно реагировать на любые факты нарушения установленного порядка и привлекать нарушителей к ответственности, в том числе путем запрета на въезд на территорию Украины, сообщили в МИД и напомнили: «Мы еще раз требуем от всех иностранных граждан четко соблюдать законодательство Украины. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Крыма и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда-выезда, контролируемые властью Украины».

Российские средства массовой информации заявляли, что в марте аннексированный Крым незаконно посетила группа иностранцев, среди которых были и представители UKIP Найджел Суссман и Ричард Вуд.

Партия независимости Великобритании известна своей евроскептичностью и благосклонностью к России, а также к ее президенту Владимиру Путину. Также партию подозревают в возможном незаконном получении финансирования из России.