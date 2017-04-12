Радио Крым.Реалии: Бульдозеры против базаров

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о демонтаже рынков в Симферополе. На улице Козлова снесли очередной мини-рынок. Как отреагировали предприниматели на снос? Что должно появится на месте мини-рынка? Как сегодня подконтрольная России власть города взаимодействует с бизнесом?

Все это ведущий Сергей Мокрушин обсуждает с директором снесенного мини-рынка по улице Козлова в Симферополе Константином Поповым, главой общественной организации «Чистый берег.Крым» Владимиром Гарначуком, а также политологом Александром Палием.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.