Джамала сняла клип на песню «I Believe in U» в Португалии

В минувшие дни состоялись съемки клипа певицы Джамалы на песню «I Believe in U» в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба украинский исполнительницы.

«Режиссером выступил Игорь Стеколенко, который снял более сотни видеоклипов для украинских и зарубежных артистов, среди которых Океан Ельзи и группа Brutto. Съемки видео заняли три дня и проходили в столице Португалии Лиссабоне», – говорится в сообщении.

По информации представителей певицы, премьера видеоклипа состоится в середине мая. Релиз сингла также ожидается в мае 2017 года.

6 апреля в Киеве состоялась гала-премьера документального фильма «Jamala.UА». В национальный прокат кино выходит 13 апреля.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.