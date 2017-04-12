ЕС продлил санкции против Ирана за нарушения прав человека

Европейский союз сообщил, что продлил свои санкции в отношении Ирана, наложенные за нарушения прав человека, еще на год.

Как говорится в сообщении Европейского совета, высшего политического органа ЕС, санкции продлеваются до апреля 2018 в ответ на «серьезные нарушения прав человека в Иране».

Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки и замораживание возможных активов 82 физических лиц, замораживание активов одного юридического лица и запрет на экспорт в Иран оборудования для прослушивания каналов связи и другого оборудования, «которое может быть использовано для репрессий внутри страны».

Эти меры, введенные впервые в 2011 году, не связаны с другими пакетами санкций в отношении Ирана, которые вводили ЕС, а также США и некоторые другие страны из-за ядерной или ракетной программы Ирана.