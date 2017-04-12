Трамп: США не пойдут в Сирию

США не планируют расширение своего участия в военном конфликте в Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Мы не собираемся в Сирию... Но, когда я вижу людей, которые используют ужасное, ужасное химическое оружие, и вижу этих красивых детей, которые умирают в объятиях отца, или детей, которые задыхаются… Когда вы это видите... Я немедленно позвонил генералу Маттису», – сказал Трамп.

Комментируя ракетные удары США по авиабазе в Хомсе 7 апреля, он заявил, что соответствующие меры должен был принять еще предыдущий президент Барак Обама.

«То, что я сделал, должна была сделать администрация Обамы задолго до того, как я это сделал. Я думаю, что сейчас в Сирии будет намного лучше, чем было», – добавил Дональд Трамп.

В понедельник, 10 апреля, министр обороны США Джеймс Маттис сообщил, что во время ударов американских крылатых ракет по сирийской военной базе были уничтожены или повреждены 20% боевой авиации армии президента Сирии Башара аль-Асада.

Во время предполагаемой химической атаки 4 апреля в подконтрольном сирийским повстанцам городе Хан-Шейхун погибли более 80 человек.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на атаку в городе Хан-Шейхун, в которой Запад обвиняет режим Асада. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия назвала эти действия актом агрессии.