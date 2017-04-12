Политолог: борьба с рынками в Крыму – война со средним классом

Российским властям не нужны свободные люди и средний класс, который независим и способен зарабатывать на себя самостоятельно. В аннексированном Россией Крыму идет целенаправленное уничтожение частного бизнеса. Об этом в утреннем эфире Радио Крым. Реалии сообщил политолог Александр Палий, комментируя снос мини-рынка по ул. Козлова в Симферополе.

«Россия их (средний класс – КР) уничтожает. Легче контролировать одного монополиста, который полностью монополизирует деньги, ресурсы, будет это все продавать и очень лояльный, сто стопроцентно, и все остальные будут у него подручными, чем контролировать большое количество людей относительно независимых. Вот, собственно говоря, и смысл всей этой истории», – сказал он.

Рано утром 11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе. Доступ на территорию мини-рынка запретили, исключение делали только для тех, кто забирал свое имущество. Планы благоустройства этой территории опубликовали на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».