В связи с запланированным на апрель проведением Международного экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства. Об этом говорится на сайте прокуратуры автономии.

«Учитывая, что организаторами Форума выступают незаконно образованный орган – «Правительство Республики Крым» – и Фонд «Ялтинского Международного экономического форума» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, участие в таком мероприятии официальных иностранных представителей может рассматриваться как признание последними изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя и легитимности оккупации», – сказано в сообщении.

В Крыму днем 10 апреля сообщили о визите президента национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральном координаторе национальной партии Андалузии (город Малага) Сальвадоре Гарсия Урбано.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о визите группы испанских политиков и бизнесменов в аннексированный Россией Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».