Совет безопасности ООН 12 апреля планирует проголосовать за резолюцию о независимом расследовании химической атаки на сирийских граждан на прошлой неделе, что повлекло ракетные удары США.

Дипломаты заявили, что Великобритания, Франция и США немного пересмотрели резолюцию, которую они представили на прошлой неделе после химической атаки на город Хан-Шейхун, с учетом возражений России и Китая.

Голосование будет проходить на фоне визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Россию, где он планирует призвать Кремль пересмотреть свою поддержку президента Сирии Башара аль-Асада, которого Запад обвиняет в атаке, из-за которой погибли 87 человек.

Дипломаты ООН заявили, что Россия, вероятно, может и не заблокировать резолюцию. Тогда как Китай, который ранее также поддерживал правительство Сирии, планирует воздержаться при голосовании.

Проект резолюции оценивает химическую атаку как «ужасный» акт и призывает к совместному расследованию ООН и Организации по запрещению химического оружия для определения ответственного.

В резолюции также есть требование к сирийскому правительству предоставить информацию о полетах с авиабазы Шайрат, которую, по мнению США, используют для запуска химических атак, и содержится предупреждение о санкциях против Сирии, если она откажется от сотрудничества.

Кремль назвал эти положения неприемлемыми, хотя президент России Владимир Путин ранее призывал провести независимое расследование.