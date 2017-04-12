Аксенов заявил о планах развернуть комплекс управления космическими аппаратами в Крыму

В Евпатории готовится платформа для развёртывания новых средств наземного комплекса управления космическими аппаратами. Об этом 12 апреля в Фейсбуке заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Центре дальней космической связи проводится модернизация оборудования, готовится платформа для развёртывания новых средств наземного комплекса управления космическими аппаратами», – написал Аксенов.

12 апреля в Украине, России и других постсоветских странах отмечают День космонавтики. Праздник был установлен в честь первого полёта человека в космос.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».