Басманный суд Москвы продлил на три месяца – до 15 июля – домашний арест экс-главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в вымогательстве взятки.

Как сообщает ТАСС, следствие разрешило Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр. На ежедневные прогулки, о которых просила защита, суд разрешения не дал.

Ранее до середины августа был продлен срок следствия по делу. Следователям предстоит допросить еще 15 свидетелей и получить результаты двух экспертиз – фонографической и психолого-лингвистической. Затем с материалами дела начнет знакомиться защита Улюкаева.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе «Роснефти». По версии российского следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти». Улюкаев отрицает вину. После задержания президент России Владимир Путин отстранил министра от должности.